歌手の相川七瀬（50）が12日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。出身が「小学校も一緒で、町内会も一緒」という大人気芸人を明かした。

番組冒頭、MCの「ナインティナイン」の岡村隆史が「地元一緒」と、ともに大阪市東淀川区上新庄出身と語り、「この間、俺抜きで地元一緒の人とご飯食べてたよなあ」とぼやいた。

「NON STYLE」の石田明が「そんな地元会あるんですか」と言うと、岡村は「たまたまそのつながりで、かまいたちの濱家も一緒やねん」と、「かまいたち」の濱家隆一も同じ上新庄出身と言うと、相川は「濱家君、小学校も一緒で、町内会も一緒なんです。だから何丁目が違うだけで、本当に同じ町内会なんですよ」とうなずいた。

相川は以前、自身のインスタグラムで濱家らと集まった様子を投稿。岡村がいなかったことから「地元の皆で集まりました言うて、呼ばれてない悲しさあるやん。俺、呼ばれていない…」と言うと、相川は「コメント欄にちょっとあったんですよ“えっ、岡村さんさんいない”って」と言い、岡村は「そう、絶対呼んで欲しい」とリクエストしていた。