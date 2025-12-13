記憶にも記録にも残る米マット最高峰のレジェンドが明日で引退。スーパースターの影響力は他競技にも及び、多くのアスリートからリスペクトされる姿が改めて話題を呼んでいる。

【映像】大谷翔平のライバルたちが見せた“You can't see me”パフォ

世界最大のプロレス団体「WWE」に所属するスーパースター、ジョン・シナが13日（日本時間14日）に開催されるWWE「サタデー・ナイト・メイン・イベント」にて引退試合を行う。米国ではレジェンドの引退を労い、他競技でもリスペクトを持って取り上げる企画やSNS投稿などが数多く実施されている。

メジャーリーグベースボール（MLB）の日本公式X（旧ツイッター）は、MLBのスター選手がシナの代名詞的パフォーマンスである“You can't see me（見えっこねぇ！）”のポーズを真似たシーンを複数紹介。

2023年シーズンにロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手と共にリーグMVPを受賞したロナルド・アクーニャJr.外野手（アトランタ・ブレーブス）や、昨年、大谷選手を超える大型契約を結び話題となった強打者フアン・ソト外野手（ニューヨーク・メッツ）が、ヒットやホームランを打った後に自身の顔の前で手を左右に振るパフォーマンスが取り上げられると、両競技のファンなどから約1800件の“いいね”が押されていた。

コメントや引用でも「一つの時代が終わりますねー」「他分野のアスリートからもリスペクトを示される男」「WWEで最後にかっこいいと思ったレスラー」などと感慨に浸る投稿が多く見られた。競技を問わず世界中から愛されたスーパースターの引退試合は、間違いなく人々の記憶に深く刻まれるものになるだろう。

