ハンドボール「7人の若武者」がヨーロッパへ　中央大学が主力選手7人を派遣…費用は大学が全額負担、協会も後押し

ハンドボール界の未来を背に“白門“が送り出す「7人の若武者」。

中央大学は、7人の学生を本場のビッグクラブへの派遣を決めた。

中央大学がハンドボール部7人をヨーロッパに派遣

東京西部、多摩丘陵の紅葉がキャンパス黄金色に染めていた秋の日。

ひときわ紅葉が映える「FOREST GATEWAY CHUO」ホール。

日本ハンドボール界にとって画期的な試みが明らかにされた。

現在、インカレ4連覇中。圧倒的な強さを誇っている中央大学ハンドボール部は、主力選手7人を2026年2月からヨーロッパのトップチームに派遣することを発表した。屋外球技の王様はサッカー、ハンドボールは、ヨーロッパでアリーナ球技屈指の人気を誇る。

7人の学生の派遣期間は最長で5カ月。航空券・滞在費など7人の遠征に必要な資金は約1000万円。中央大学が全額を負担することもあわせて明らかにした。

大学が主体となって学生を、しかも7人も本場のプロリーグへ送り込む画期的な試み。日本ハンドボール協会も後押しする。

日本ハンドボール協会・宮本英範専務理事：

日本のハンドボール国際化の一環として、本場で戦ってレベルアップしてほしい。それは日本ハンドボール界の国際化につながる。7人全員が日本のアンダーカテゴリー（ユース、U21など）の代表選手ですから、協会としても彼らをサポートします。派遣先については、日本代表トニー・ジローナ監督がチームと選手各々の適性に合わせて判断をしました。

トニー・ジローナ監督はスペイン出身で、2024年に日本代表“彗星（すいせい）JAPAN”の監督に就任。名門クラブ・バルセロナのコーチとして、若手選手の育成で手腕を発揮。多くの才能を育て上げた。2028年ロス五輪で彗星JAPANが躍進することを託されている。

中央大学ハンドボール部・実方智（じつかた・さとし）監督：

学生たちの大いなる挑戦です。日本代表は、パリ五輪・東京五輪と2大会に連続出場したが予選リーグで敗退でした。サッカー日本代表は全員が海外で活躍しています。ハンドボール日本代表が強くなるための答えは、ここにある。ハンドボールは海外で活躍する選手が少なく、世界の経験がない。2024年アジアユースでは優勝をしました。

今回の7名は、2028年ロス五輪、2032年ブリスベン五輪の日本代表の有力候補です。大学時代に本場・ヨーロッパで経験を積み、卒業後も経験を生かして世界で活躍をしてほしい。大学として、できるだけのことをしたい。五輪でメダルを取れるように成長してほしい。

会見の席上、“彗星JAPAN”の未来を担う7人が口をそろえて、自らに必要なものはフィジカルだと語った。

かつて日本ハンドボール界には、蒲生晴明（がもう・せいめい）という絶対的存在がいた。

身長192cm、体重92kgの偉丈夫。恵まれた体を自在に駆使してコートに君臨した。

蒲生は1976年、中央大学ハンドボール部1年でモントリオール五輪の日本代表に選出された。以降、3大会連続して日本代表入りを果たし、「GAMO」はヨーロッパでも広く知られる存在だった。

記者会見に臨むスーツ姿の7人は、先輩GAMOのような体格ではない。7人の武者修行の目的は明確だ。体格に勝れた外国選手に負けないフィジカルの獲得である。

中央大学ハンドボール部・永森悠透（はると）選手：

圧倒的にフィジカルで負けて。そこのところを（現地で）やっていきたい。英語はあまりしゃべれないけれど、フランス語を学んでいます。ヨーロッパへのチャレンジは遠いこととは思っていない。

中央大学ハンドボール部・長谷川惣唯（そうい）選手：

ジュニア時代の同期の選手が海外でプレーをしている。それが自分の刺激になった。

【7選手が所属を予定するクラブ】

☆ドイツ・ライプツィヒ 1954年設立の伝統。熱狂的サポーターで有名。

・藤川淳【法学部3年】 U21日本代表 2/1〜5月末まで

・中島大智【文学部3年】 U21日本代表 2/1〜3月末まで

☆フランス・モンペリエ 2002〜2011年 9回フランスリーグ優勝

・長谷川惣唯（そうい）【法学部3年】 U21日本代表 2/1〜5月末まで

・小畑駿陽（としや）【法学部1年】 ユース日本代表 2/1〜3月末まで

☆スペイン・バルセロナ 2009〜2024年まで優勝。若手育成に定評。

・古澤宙大（そら）【法学部1年】 ユース日本代表 2/1〜3月末まで

・南城魁星（かいせい）【法学部1年】 ユース日本代表 2/1〜3月末まで

☆フランス・パリサンジェルマン 世界的トップ選手が在籍するヨーロッパ屈指のビッグクラブ。

・永森悠透（はると）【法学部2年】 U21日本代表 2/1〜6月末まで

日本のハンドボール未来へ向けた熱い思い。

実方監督の情熱が、「中央大学ハンドボール部7人の海外派遣」の最も大きな推進力となった。

中央大学ハンドボール部・実方智監督：

ハンドボール部のファンクラブを運営し、グッズも販売しています。現在の会員は約1700。さらに今回、私は5つの企業から御支援をいただきました。学生の持ち出しはゼロです。7人の試合はもちろん、練習風景、オフの様子等をLINEで受け取り、中央大学のインスタ、TikTok、Xなどで毎週発信したい。7人分をバンバン。マメなのは長谷川と永森ですね。世界最高峰で技術を学ぶとともに、文化・言語も学んでほしい。活躍すればプロ契約の可能性だってある。

オリンピックの主なアリーナ競技は、バスケット、バレーボール、バドミントン、体操、卓球、フェンシング、柔道、レスリング、ボクシング、テコンドーなど。アリーナ競技の中でハンドボールの注目度を高めるには、競技の顔となる選手の存在は不可欠といえる。本場ヨーロッパのビッグクラブで7人が学び、得るものの大きさは計り知れない。

若武者がハンドボール界を支える「7人の侍」となる夢が、秋色の多摩丘陵で赤く燃えている。