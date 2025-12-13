SNS総フォロワー数は400万人を超え、モデル、タレント、インフルエンサーとして活躍するねおが今回、週プレ公式YouTubeチャンネルの人気プログラム『本人が語ってみた！』に登場してくれた。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収まりきらなかったデジタル写真集の撮影裏話や声優に憧れたきっかけや意外な食生活、今後挑戦したいことなどを語ってもらった。

【写真】ねおの初水着グラビア

──動画収録、お疲れ様でした。選んでいただいたカットはどれも素敵だし、お話も慣れている感じで、思わず見入ってしまいましたよ。

ねお ありがとうございます。素敵なカットは他にもまだまだたくさんあって、選ぶのに悩みました。もしまだご覧になってない方がいたら、手にとっていただきたいですね。損はしないです（笑）。





──実際、反響はいかがですか？

ねお 正直な話、心配な部分もあったんです。でもずっと応援してくださっている方からも、今回の写真集を機に知ってくださった方からも好評です。ありがたいですし、うれしい限りです！

──そもそもですが、なぜ水着グラビアに挑戦してみようと？

ねお じつは過去にも水着グラビアのオファーはあったんです。だけど当時は「グラビア＝ちょっと大人」のイメージがあって、自分的にハードルが高く感じられたんです。でも今回は「大人になりたい」「チャレンジがしたい」と思っていた時期で。ちょうどいいタイミングで、お話をいただきましたのでやってみようと。あと編集さんから「グラビアをやりませんか？」でなく、「一緒に"写真集"を作りませんか？」とオファーをいただいたんです。ちょっとした声のかけ方の違いかもしれませんが、それも前向きになれました。





──"写真集"と言われると、雑誌などでのグラビア以上に"作品"の意識が強くなるので、被写体としては表現欲が刺激されますよね。

ねお まさにそう。今回は沖縄ロケだったんですけど、どんなカットを撮ろうとか、一緒に内容を考えさせていただいたり、前向きにグラビアでの表現に取り組みました。私に声をかけてくださった、週プレさんの期待に応えたい気持ちも大きかったですし、撮影が決まった日からダイエットと体作りを始めて、とにかくがむしゃらに当日まで頑張りました。

──先ほど「大人になりたい」「チャレンジがしたい」と思っていたとお話しされていましたが、もっと言えば、いまの自分を変えたいと思っていたということですか？

ねお そうです。私は10代の頃からモデル、歌、バラエティなどいろんなお仕事をさせていただいてきたんですけど、どんどん新しい目標、大きな目標に向かって頑張ることが少なくなっていると思えて。そのとき今回のお話をいただき、久しぶりに大きな壁が目の前に現れたというか。これを乗り越えたら、また何かが広がるような気がしたんです。それもあって頑張ることができました。





──そんな思いで作り上げた『ねおism.』。ご自身でご覧になって、どんな作品に仕上がったと思われますか？

ねお 今の私が詰まっていますね。あと今回の撮影テーマは「"ねおちゃん"から"ねお"へ」だったんですけど、大人の自分が収められているとも思います。

──大人の自分！ どのあたりを見て、大人を感じました？

ねお 落ち着いた笑顔やアンニュイな雰囲気のカットです。モデルをしていた10代の頃は、撮影しても笑顔でイェーイみたいなものばかりでしたからね（笑）。あと水着やランジェリーの姿を見せることなんてなかったので、それも大人になったからできたんだなと思います。

──内面的にも大人になったなと思いますか？

ねお 10代の頃はみんなから嫌われたくないと思っていたんです。でも今は、そんなことどうでもよくなりました。よく人間関係でモヤモヤしていたんですけど、それも減りました。あと自分がやりたいこととやりたくないことがはっきりしてきました。それら全部、大人になってきたからなのかなと思います。





──今回、写真集のタイトルは『ねおism.』です。"ism"ということで、ねおさんが大事にしている主義、モットーは？

ねお 人の意見に染まらない、左右されないことは常に心がけています。誰かに言われたから何かをすることはないように。それは、仕事でもプライベートでも自分に言い聞かせていますね。あとは、初心を絶対に忘れずに、身近な人や応援してくださる方への感謝の気持ちを忘れないこと。それは私の軸になっています。

ーー初心を忘れないために心がけていることはありますか？

ねお マイナスに聞こえちゃうかもしれないんですけど、自分に自信を持たないようにしています。自信を持ったら、調子に乗ると思うし、そこがゴールになってしまう気がするので。だから、今回の写真集も反響があったからといって自信がついたというより、見ていただいた方への感謝の気持ちが大きいです。





──気が早いですが（笑）、次回作への期待も高まります。

ねお 今回の写真集は大好きな沖縄での撮影でしたし、水着やランジェリー以外にも素敵な衣装をたくさん着させていただいて、これ以上はないんじゃないかなと思っているんです。でも、もし次があるなら、今度は沖縄とは逆に寒いところに行って、寒さと戦いながら撮影してみたいなーなんて思ってます！

──今後はどんなことに挑戦していきたいですか？

ねお ますますお仕事の幅を広げられたらいいなと思っています。具体的には声を使うお仕事にもっと挑戦できたら。声優さんはいつか叶えたい夢ですし、イベントなどのMCもやってみたいです。本当は自分の声が嫌いなんですけど、同じ声質の方と出会うことがないので、逆に生かしたいなと年々思うようになってきました。

──2026年はどんな1年にしたいですか？

ねお 気持ち的には永遠の18歳でいたいんですけど（笑）、25歳になるので、年相応の女性にはなりたいですね。他には、ちょっとでも自分のことをもっと好きになれる1年になったら！ うん、自分のいいところをたくさん見つけてあげたいな！

●ねお

2001年6月6日生まれ 鹿児島県出身

◯SNS総フォロワー数は400万人を超え、同世代から絶大な支持を集めるタレント、インフルエンサー。『ZIP！』（日本テレビ系）内キテルネ！リポーター。また、『Sky presents こちらQuizKnock放送部』（ABCラジオ）のパーソナリティを務める。

公式X【@neo_neo66】

公式Instagram【@neo_0606】

公式TikTok【@neoneo】

公式YouTube【@neo_clink】



『ねおism.』 撮影／藤原宏 価格／￥1,980（税込）





取材・文／大久保和則 撮影／まくらあさみ スタイリング／米丸友子 ヘア＆メイク／高部友見