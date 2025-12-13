40・50代の毎日服 →【しまむら】が正解かも！ 大人が着回したい♡「おしゃれアイテム」

「なに買えばいい？」服装選びに迷っているミドル世代は【しまむら】をのぞいてみて。今回は、落ち着いた色合いとシンプルなデザインで、大人のデイリーコーデに取り入れやすいトップスやボトムスをご紹介。トレンド感のあるニュアンス柄ニットプルオーバーや周りと差がつく個性派パンツなど、一点投入するだけで垢抜けそうな「おしゃれアイテム」が登場します。

体型カバーとおしゃれ見えを両立できる最旬ニットプルオーバー

【しまむら】「yuna＊ニュアンスニットPO」\1,969（税込）

ニュアンス感のある柄がコーデのアクセントに。ウエストから広がるペプラムシルエットがフェミニンなムードを醸し出し、サッと着るだけでサマ見えしそう。ブラウンベースの落ち着いた配色で、ミドル世代もコーデに取り入れやすそう。@naa.gramさんが「お尻やお腹周りとか気になる部分を隠してくれるのでとってもよかったです」とコメントしているように、体型カバーもバッチリできそうです。

大人に似合うサーモンピンク

【しまむら】「起毛カラーニット」\1,639（税込）

毛足の長いシャギー素材と広めに開いたネックラインで、大人の垢抜けコーデを楽しめそうなセーター。Instagramで「アラフィフコーデ」のハッシュタグをつけて投稿している@bechan338さんは、トレンドカラーのピンクのセーターをGET。派手見えしすぎず肌なじみもよさそうなサーモンピンクなら、ミドル世代もトライしやすそうです。

着回し抜群かも！ 大人可愛いブークレジャケット

【しまむら】「MEG＊WジップJK」\3,289（税込）

もこもことしたブークレ素材が可愛いジャケット。クールに決まるブラック系カラーなら、甘さ控えめに大人もコーデに取り入れやすそう。ダブルジップタイプなので、着こなしのアレンジも楽しめます。@yuki__wearさんが「きれいめにもカジュアルにも合わせやすくて」とコメントしているように、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。

一点投入でシャレ見えする個性派ラップパンツ

【しまむら】「メルトンラップスラックスPT」\1,639（税込）

おしゃれが苦手なミドル世代には、一点投入するだけでトレンド感アップを狙えるラップパンツがおすすめ。シンプルな無地 & どんな色にも合わせやすそうなダークグレーカラーで、個性的なアイテムもデイリーコーデにしっくりなじみそう。「生地もしっかりしててあったかい」「これからの季節にもピッタリ」と@chiikotopさんもコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naa.gram様、@bechan338様、@yuki__wear様、@chiikotop様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i