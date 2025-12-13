これ、真似しよッッ♡【スタバ】寒い日に飲んでみて！「ホットドリンクカスタム」

寒さが本格的になってくると、体の芯まであたたまるホットドリンクが恋しくなってきます。【スターバックス】には、カスタム次第でほっと落ち着く一杯を作れるメニューが盛りだくさん。今回は、SNSで話題になっているホットカスタムをピックアップしてみました。気になったらぜひ試してみてください。

ふわふわ感が心地よい「カプチーノ（HOT）」アレンジ

「スタバ好き」の@bucksbucksさんが提案するのは、「カプチーノ（HOT）」をベースに、「ソイミルク」や「ブロンドエスプレッソ変更」のカスタム。フォームミルクのふわっとした口当たりがより引き立ち、やさしい雰囲気の一杯に仕上がりそうです。さらに、「ホワイトモカシロップ」と「ココアパウダー」を追加して、@bucksbucksさんは寒い日に飲みたくなるような甘さもプラス。見た目はシンプルながら、やわらかい雰囲気が伝わって、落ち着きたい時間に寄り添ってくれそうです。

濃厚さを楽しみたい日に「抹茶ティーラテ」のチョコアレンジ

こちらは「抹茶ティーラテ」に、モカシロップやチョコレートソースを合わせたアレンジ。「ペちたも」こと@stb_____gramさんは、「ミルク多め」「パウダー多め」「モカシロップに変更」「チョコレートソース追加」を提案。クリーミーな緑色にチョコレートソースが重なった見た目は、温かみがあって冬の気分にぴったり。カップを持った瞬間の温度にも癒やされそう◎ 抹茶とチョコの組み合わせを気軽に楽しみたいときや、少し甘い気分の日にぜひ試したい一杯です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@bucks__bucks様

@stb_____gram様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里