ロックアイコンのレニー・クラヴィッツが、2026年3月27日に発売予定の新作ゲーム「007 ファースト・ライト」で初めてゲームの世界に登場する。レニーは謎めいたキャラクター「パイレートキング・バウマ」を演じ、ジェームズ・ボンドの最新アドベンチャーにおいて味方とも敵ともつかない存在を体現する。レニーの姿と声がゲームに取り入れられるのは今回が初めてだ。



本作はPS5、Xbox Series X/S、ROG Xbox Ally X、ROG Xbox Ally、Nintendo Switch 2、PCで発売される予定で、すでに予約受付が開始されている。予約者にはデラックス版への無料アップグレードが提供され、24時間の先行アクセスや限定スキン、衣装が付属する。さらに究極のボンド体験を求めるファン向けにコレクターズエディションも発表された。



レニーは「ボンドのゲームシリーズには素晴らしい歴史がある。そこに新キャラクターとして参加できるのは驚くべきことだ」と語り、「バウマは磁力のように人を惹きつけ、予測不能で危険だが、同時に心と目的を持っている。彼はただ権力を持つ男ではなく、一歩一歩を戦い取る男だ。そのエネルギーを007の世界に持ち込むことは本当に素晴らしい経験だった」とコメントしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）