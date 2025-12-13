未来のトップグラドルを発掘するミスコンテスト「ミスFLASH2026」グランプリが、9日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）で発表された。



【写真】3人がぎゅーっと密着！王道の“白”で砂浜を走る極上ショット

20代目となる今回のグランプリは板野優花（32）、佐々木明音（24）、美波那緒（25）の3人で、同号の表紙・巻頭を飾った。表紙では王道の白い衣装に身を包み、3人そろって砂浜を走るショットを披露。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアは明るい雰囲気で、これからの活躍に期待が膨らむ。



特に板野は「ミスヤングチャンピオン2023」グランプリも受賞しており、これで2冠を達成。自身のXに「ミスヤングチャンピオン2023GPに続き、ミスFLASH2026GPと2冠を達成させてくださって、いつも私に素敵な景色を見させてくれるファンの皆様には、本当に感謝してもしきれません」と思いを寄せた。



同号はそのほか、木村夢叶、水瀬陽菜乃、日比谷萌甘、葵成美、南みゆかなどが誌面を飾っている。



◆板野優花（いたの・ゆうか）1993年9月5日生まれ、兵庫県出身。2015年頃からタレントやモデルとして芸能活動を開始。23年に「ミスヤングチャンピオン2023」グランプリを受賞。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動中。



◆佐々木明音（ささき・あかね）2001年1月27日生まれ、奈良県出身。芸大生時代にインフルエンサーとして活動を始め、その後は関西でテレビ番組のリポーターとしても活躍。「ミスFLASH2026」ファイナルステージ前日に上京した。



◆美波那緒（みなみ・なお）2000年10月26日生まれ、東京都出身。今年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピー「片えくぼの天使」はファンが考案したもの。来年1月には、3rdDVDをリリース予定。



（よろず～ニュース編集部）