Ý¯ºä46¡¦°æ¾åÍüÌ¾¡¢¡È»öÌ³½êNG¡É¤ò¿´ÇÛ¡Ö»ä¤Ï²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡Ý¯ºä46¤Î°æ¾åÍüÌ¾¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿Ëè½µÌÚÍË25»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»öÌ³½êNG¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÍüÌ¾¤¬¡È»öÌ³½êNG¡É¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿ÊüÁ÷
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë°æ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂ´¶È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°æ¾å¡¢Âç¾Â¾½ÊÝ¡¢Éð¸µÍ£°á¡¢ÁýËÜåºÎÉ¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡¢ÃæÅèÍ¥·î¤Î6¿Í¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤Î¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ø½Ð³Ý¤±¤¿¡£
¡¡°ì¹Ô¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³Íü¸©¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡£ºÇ½é¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖFUJIYAMA¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àä¶«¥Þ¥·¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê°æ¾å¤Ï¡¢È¯¼ÖÁ°¤«¤éÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¤¤¶Æ°¤½Ð¤¹¤È¡¢Í¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉð¸µ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥Ð¥Ð¥Ð¡Ä¡×¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¶²ÉÝ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£½ªÅÀ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤«¤éNG¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö»ä¤ÏºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤³¤ì¤ËÉð¸µ¤â¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÍüÌ¾¤¬¡È»öÌ³½êNG¡É¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿ÊüÁ÷
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë°æ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂ´¶È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°æ¾å¡¢Âç¾Â¾½ÊÝ¡¢Éð¸µÍ£°á¡¢ÁýËÜåºÎÉ¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡¢ÃæÅèÍ¥·î¤Î6¿Í¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤Î¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ø½Ð³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤«¤éNG¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö»ä¤ÏºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤³¤ì¤ËÉð¸µ¤â¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£