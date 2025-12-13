【あすから】チェ・ミンシクの26年ぶりドラマ復帰作 韓国ドラマ『カジノ』シーズン2がテレビ初放送
俳優のチェ・ミンシクが出演する韓国ドラマ『カジノ』シーズン2が、あす14日より、韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される（毎週日曜 後8：00〜10：30※全8話・2話連続放送※初回のみ後10：30〜深1：00）。
【動画】チェ・ミンシクが26年ぶりのドラマ復帰で熱演 韓国ドラマ『カジノ』
同作はチェ・ミンシクの26年ぶりとなるドラマ復帰作で、「カジノ王」になる伝説の男の波乱万丈な人生を描くクライム超大作のシーズン2。フィリピンのカジノ王としてのし上がっていく様子を描いたシーズン1に続き、待望のシーズン2では、カジノに救われ、カジノによってその身を滅ぼしたチャ・ムシクにさまざまな危機が訪れ、人生を賭けた死闘が再び始まる。
■あらすじ
チャ･ムシク（チェ・ミンシク）に危機が訪れる。ソ･テソク（ホ・ソンテ）はコ会長（イ・ヘヨン）と会い、ムシクを殺すための罠を仕掛け、ムシクは命の危険にさらされる。一命をとりとめたムシクだったが、今度はミン会長（キム・ホンパ）の請負殺人に関する濡れ衣を着せられる。ムシクは韓国で無罪を証明し、再びフィリピンへ戻ってくるが、ムシクのいない間に状況はだいぶ変わってしまっていた。一方、コリアンデスクのオ･スンフン（ソン・ソック）は、キム･ソジョンとフィリップの死にムシクが関わっているという証拠を見つけ、サングの協力を得ながら捜査網を狭めてゆく。
■演出・脚本
カン・ユンソン（『犯罪都市』）
■キャスト
チェ・ミンシク、ソン・ソック、イ・ドンフィ、ホン・ギジュン、ホ・ソンテほか
