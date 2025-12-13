Negicco、2026年春より3人そろって再始動 再始動記念ワンマンライブ＆結成23周年記念公演開催
新潟を拠点に活動する3人組アイドルグループ・Negicco（Nao☆、Megu、Kaede）が2026年春より3人そろって再始動することが13日、明らかになった。
【写真】美脚スラリ！Perfumeと共演したNegicco
これは、13日に新潟LOTSで開催されたライブ「Nao☆、Megu（Negicco）の少し早めの、ゆく年くる年。」で発表されたもの。出産のため活動を休止し、9月25日に第2子女児出産を報告していたKaedeが復帰し、3人での活動となる。
この再始動を記念して、2026年4月26日に東京・渋谷のSpotify O-EASTにて、ワンマンライブ『Negicco 2026 live：Make Up Prelude supported byサトウ食品』を開催。さらに、Negicco結成23周年を記念したアニバーサリーコンサート『Negicco 23rd Anniversary Concert：TO THREE supported byサトウ食品』が、東京・新潟の2都市で開催されることが決定。東京公演は7月20日にNegiccoにとって初めての会場となる豊洲PIT、新潟公演は8月11日に結成10周年記念ライブ以来となるワンマンライブ会場・新潟テルサでの開催となる。
