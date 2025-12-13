アニメ『ヒロアカ』9年8ヶ月の歴史に幕 デク・山下大輝が締める「更に向こうへ! PLUS ULTRA！」
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズが、13日放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）最終第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」をもって、9年8ヶ月の歴史に幕を下ろした。13日には都内で『FINAL SEASON』の一挙上映イベント「『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ULTRA SCREENING」が開催された。
【写真】イベント開始0秒で号泣した佐倉綾音
イベントには、山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、石川界人（飯田天哉役）、井上麻里奈（八百万百役）、畠中祐（上鳴電気役）、三宅健太（オールマイト役）、そして内山昂輝（死柄木弔役）が登壇した。
アフレコ秘話や約10年の歴史を振り返ったキャストたち。最後のあいさつで山下は「今日『僕のヒーローアカデミア』の最終回を皆さんと見届けることができて非常に特別な日になった。僕にとっても声優人生の半分以上を『僕のヒーローアカデミア』と共に駆け抜けた。本当に出会えてよかった。出会えたからこそ、この素敵なキャスト、素敵なスタッフさん、素敵な皆さんとお話することができました。『僕のヒーローアカデミア』がいろんな人との架け橋になってくれた。僕にとっても大切な10年間を歩むことができました。『僕のヒーローアカデミア』の心はワン・フォー・オールとして散らばって届いたと思う。それは死柄木弔、志村転弧がワン・フォー・オールを砕いて散らばらせてくれたんじゃないかなと思っていて。その思いが世界中に散らばって、その思いで手を差し伸べていく。そういう思いは大切だし、これからもそういう気持ちでいたい。皆さんも、そういう気持ちで周りで困っている人がいたら手を差し伸べられるように、少しずつ自分のペースで『僕のヒーローアカデミア』からもらった思いを体現していってくれたらうれしいです」とメッセージ。最後は全員で「更に向こうへ! PLUS ULTRA！」と締めくくっていた。
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から2024年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。16年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目の最終章となる。
