「海外行きたい」40歳の藤本美貴、二拠点生活の夢を明かす「もっと充実させるべき」

12月11日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。海外との二拠点生活の夢を明かす場面があった。

【関連】藤本美貴、反抗期の息子と接する難しさを語る「こっちも意地になっちゃいますよね」

今回の動画では、藤本が夫の庄司智春（品川庄司）と、ドライブしながらトークを展開。この中で、年齢の話題になると、藤本は、「もう40年も生きてんだと思ったらさ」「こんなことやってる場合かなとかさ」「もっと充実させるべきじゃないかみたいなさ」とコメント。

この発言を受けて、庄司から、「海外行きたいんだもんね」と言われると、藤本は、「海外行きたい」「結局さ、仕事がさ、日本にいないとできないじゃん。そこだと思うよ、やっぱり」「働かなくていいぐらいあるならさ、そりゃちょっと何ヶ月か行ってくるわとかあるかもしんないけど」と話した。

また、庄司からの、「海外にいて仕事を両立できる感じになったら行くでしょ？」という質問には、「行く。行くっていうか長く行く」と答え、「住むかはわかんないけど、二拠点ね」と今後の願望について明かしていた。