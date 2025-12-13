セルティックはヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第6節でローマと対戦し、0-3と敗れた。これでプレイオフ出場ギリギリの24位となり、スコットランド王者の苦戦は続いている。



勝敗とは関係がないが、ファンの話題となったことがあると英『THE Sun』は伝えている。それはMF旗手怜央のウォームアップルーティンだ。



旗手は試合前、人差し指を顔の前のさまざまな位置に置いてくるくると上下左右に視線を向け、周辺視野を確認するような仕草をしていた。これを『TNT Sports』のカメラに抜かれたのだ。同紙はこの奇妙なルーティンにファンが大爆笑としていると報じ、SNSに書き込まれたファンのコメントをいくつか紹介した。





「これはフィッシュ＆チップスのお店でメニューを眺めているときの私」「宝くじの数字を解いているみたいだ」「彼のルーティンを見ると心が落ち着くよ」このルーティンにどういった効果があるのかは定かではないが、英『GIVEMESPORT』ではチームが敗れたなかでも、旗手は数少ないポジティブ要因だったと報じている。中盤の攻防を制し、ローマ相手に見事なボールキープを見せ、ケレチ・イヘアナチョとの連携も抜群だったと同メディアは綴った。ファンに注目された“奇妙な”ウォームアップルーティンの効果は出ているのか、今後も旗手の活躍に期待したい。