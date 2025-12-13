ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、ゲーム参加する芸人全員が“とんでもない姿”にされてしまう場面があった。

【映像】芸人全員が恥ずかしい姿になってしまう様子（実際の映像）

『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人だ。

第1ゲーム「食欲の時間」では、高野が脱落した。そして、天の声から「南の某へとお集まりください」と指示があり、残った7人は移動した。

すると、部屋が暗転し、不穏な音が響き、ともしげは「ちょっと待って！痛い！何！？」と絶叫。この光景に、せいやは「検挙された時のやつやん（笑）」とコメントする。気がつくと、7人の芸人はふんどし一丁の姿になっていた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）