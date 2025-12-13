日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日午後7時から全国生放送された。審査員の麒麟・川島明がMCのフットボールアワー後藤輝基を番組開始からイジる一幕があった。

後藤は昨年のMCで、出場した「足腰げんき教室」を「足コキ…」と言い間違うハプニングがあった。審査員紹介のタイミングで川島は「後藤さんが奇跡的なカミ方をしても…すぐ助けますよ」と後藤をイジった。後藤もすかさず「助けてくれよ！ お前ら俺かんだ時、何も言えへん」とやり返した。その上で「かまないようにします。ただ、パンツ万博ちょっとヤバい」と出場コンビの名前を挙げた。

今大会は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組が決勝進出。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）、もめんと（マセキ芸能社、初）、電気ジュース（吉本興業、初）、エルフ（4年連続4度目、吉本興業）、ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）、とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）、ヤメピ（初、吉本興業）、パンツ万博（初、吉本興業）。

司会はフットボールアワー後藤輝基、同局の黒田みゆアナが担当。今年の審査員は麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ、霜降り明星の粗品の7人。