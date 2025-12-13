大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の合同公開練習が１３日に都内のホテルで行われ、野村駿太（２８）を迎えてＶ６戦を行うホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が変わらぬ自信をみなぎらせた。

対戦相手の野村が欠席したため、一人で公開練習を行ったサトシは１分３０秒のミット打ちで鋭い打撃を披露。３試合連続一本勝ち中の絶対王者は、試合に向けて「しばらくＫＯ勝ちしていないから…。それも考えます。見せられたら面白いかと。絶対、みんなビックリするから、面白いかと思います」と一転、ＫＯでの勝利を宣言した。

今回勝った先の戦いたい相手について問われると「榊原さんに質問してください。いつもと同じ。どっちでもい。誰でもいいから」といつ何時誰の挑戦でも受ける姿勢を強調した。

また、ＲＩＺＩＮバンタム級王者・井上直樹は、シャドーとミット打ちで順調な仕上がりをアピール。ダニー・サバテロ（米国）を迎えてのＶ３戦に「１ラウンドでも判定でも勝てる準備はしてきているので、楽しみにしていてほしいです。最高の大会で最高の試合をできたらと思います」と話していた。