ついつい爆買いしちゃう...！Ray㋲が沼から抜け出せない「偏愛おやつ」とは？

“いいもの”を知る感度の高いRay㋲たちが大好きなおやつを大調査すると、毎日食べたい名品がたくさん！今回は、加藤ナナ、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、トレンディエンジェル・斎藤司の「偏愛おやつ」をご紹介します。ついつい食べたくなっちゃうプチグルメをチェックしてみて♡

Ray model clip vol81

テーマ：リピ買いしちゃう偏愛アイテム

“いいもの”を知る感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムって！？みんなのツボにハマった個人的名品を教えてもらいました。

Check! 加藤ナナ

ナタ・デ・クリスチアノのエッグタルト1個、250円くらいで差し入れにもおすすめ

「卵たっぷり濃厚なカスタードのほどよい甘さと、塩けのきいたサクサクのタルト生地が絶品な、 ナタ・デ・クリスチアノのエッグタルト♡ 自分へのごほうびや、差し入れの定番です」

Check! 櫻井優衣 

ブタメンのとんこつ味が推しいろんな味を爆買いしてます

「私の偏愛アイテムはブタメン。長い現場の日のお供なんです。短時間でさっと食べられるサイズ感もいい。食べると一日中元気いっぱいなので絶対にカバンに入れておきます」

Check! 斎藤司

パチパチパニック！をオトナ買いだって、31円だぜ

「パチパチパニック！というお菓子です。子どもにもらったらハマってオトナ買いした飴。こんなに痛かったか？ってくらいパチパチ弾けるのがクセになってます」

