¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖRibbon mood¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Æ
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢¡ÖRibbon mood¡×¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤È·ë¤ó¤À¥ê¥Ü¥ó¤È¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¢£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤é¤º¤È¤âÍß¤·¤¤¡ª¿¨¤ê¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï2¼ïÎà
¤Ì¤¤»£¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡×(3080±ß)¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×(2200±ß)¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬2¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥Ö¥ë¡¼´ðÄ´¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¼ªÎ¢¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
¢£¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÊØÍø¥°¥Ã¥º¤â¡ªËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤¤
¥á¥¬¥Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¿¡¤¼è¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö²¦ÍÍ¤ÎÆÞ¤ê»ß¤á¡×(³Æ1980±ß)¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ä¥«¥®¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¡Ö¥ê¡¼¥ë¥¡¼¡×(2750±ß)¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤µ¤á¤Ð»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(3740±ß)¤È¡Ö¥ß¥Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(1980±ß)¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤¬¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¢£9¼ïÎà¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È°ì½ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª
³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ê¥Ü¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×(³Æ858±ß)¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç9¼ïÎà¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥½¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬5¼ïÎà¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬4¼ïÎà¤È¡¢¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¢£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤«¤é¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ä
¾åµ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ªÊÛÅö¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ°Ü¤êÉ¬»ê¤Î¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤1F¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ POP UP STORE¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤òÁÀ¤ª¤¦¡£POP UP¤Ï2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅÃæ¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆþ²Ù¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¤Ì¤¤»£¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡×(3080±ß)¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×(2200±ß)¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬2¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥Ö¥ë¡¼´ðÄ´¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¼ªÎ¢¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
¢£¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤ÊØÍø¥°¥Ã¥º¤â¡ªËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¤¤
¥á¥¬¥Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¿¡¤¼è¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö²¦ÍÍ¤ÎÆÞ¤ê»ß¤á¡×(³Æ1980±ß)¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ä¥«¥®¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¡Ö¥ê¡¼¥ë¥¡¼¡×(2750±ß)¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤µ¤á¤Ð»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(3740±ß)¤È¡Ö¥ß¥Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(1980±ß)¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤¬¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¢£9¼ïÎà¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È°ì½ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª
³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ê¥Ü¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×(³Æ858±ß)¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç9¼ïÎà¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥½¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬5¼ïÎà¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬4¼ïÎà¤È¡¢¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¢£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤«¤é¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ä
¾åµ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ªÊÛÅö¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ°Ü¤êÉ¬»ê¤Î¡ÖRibbon mood¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤1F¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ POP UP STORE¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤òÁÀ¤ª¤¦¡£POP UP¤Ï2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅÃæ¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆþ²Ù¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC