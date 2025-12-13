RIZIN¥¬¡¼¥ë½¢Ç¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¡¡CAÉ÷¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡õË¹»Ò¤Ë¡Ö»×¤ï¤ºË¨¤¨¡Á¡×¡¡¥ä¥ó¥Þ¥¬¡ÖÆ¯¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì
RIZIN¥¬¡¼¥ë2026¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÌÏÂÆà¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤¢¤¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¯¤¯¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤Ç88¥»¥ó¥ÁÇ÷ÎÏ¥Ð¥¹¥È¤ÎµÌÏÂÆà¤µ¤ó
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£µÌ¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÇCA¡Ê¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤¿¾åÉÊ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·´¶³Ð¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CA»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÌ¤µ¤ó¤ÏÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤â¡£¼Ì¿¿¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¤äÈà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ìÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¡¢»×¤ï¤ºË¨¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÌÏÂÆà¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤¢¤¤¤Ê¡¡1999Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯4·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢MC¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µÊ¡Åç¸©¤ÎÉü¶½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØHAMADOORI13¡Ù¤ÎPR¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¸µÁÇµ³»Î¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£RIZIN¥¬¡¼¥ë2026¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£X¡Ê@_aina222¡ËInstagram¡Ê@a_i_n_a_222¡Ë