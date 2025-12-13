好き&行ってみたい「栃木県のイルミネーション」ランキング！ 「佐野プレミアム・アウトレット」などを抑えた1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「栃木県のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
同率2位：佐野プレミアム・アウトレット ウインターイルミネーション／25票佐野市にある「佐野プレミアム・アウトレット ウインターイルミネーション」が2位にランクインしました。広大な敷地を持つアウトレットモール全体が、きらびやかな光で包まれ幻想的な雰囲気に。2025年はスクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」オリジナル装飾とコラボレーションしており、「スライム」や「ギガンテス」などの人気モンスターがツリーの装飾やオブジェとして登場しています。
回答者からは「イルミネーションだけではなく、プレミアムアウトレットにあるのは買い物もできるし、そのうえでイルミネーションが見られるのは時間を有効に使えるので嬉しい」（20代女性／静岡県）、「テーマパークのようなイルミネーションが楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「SNSで見たときに実際に見てみたいと思ったから」（30代女性／岩手県）といった声が集まりました。
同率2位：湯西川温泉 かまくら祭／25票同じく2位にランクインしたのは、栃木県日光市の「湯西川温泉 かまくら祭」です。雪国の風情を楽しむイベントですが、金曜日・土曜日・日曜日の夜間にライトアップされる「かまくら」は幻想的な光景を作り出します。温泉地ならではの温かさと雪景色、そして光の演出が融合した、冬の特別な体験ができると人気です。
回答者からは「かまくらの幻想的なイルミネーションが見れそう」（40代女性／神奈川県）、「自然を感じながら、充実した一時を過ごせそう」（50代女性／神奈川県）、「温泉とイルミネーション両方とも楽しめるのが魅力的」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：あしかがフラワーパーク「光の花の庭」／157票堂々の1位に輝いたのは、「あしかがフラワーパーク『光の花の庭』」でした。圧倒的な票数を集めたこのイルミネーションは、全国的にも有名で、特に広大な敷地を利用した壮大な光の演出が魅力です。象徴的な「奇蹟の大藤」を再現した光の藤棚をはじめ、水面に映る幻想的な光景など、テーマ性の高い光のアートが展開されます。園内の花々や樹木をいかした自然との融合が美しく、まるで絵画のような世界が広がります。
回答者からは「光の花畑や光の藤など、この場所ならではのスケール感と演出が魅力的だから」（40代男性／大阪府）、「全国一位を取っているので、規模感がきになる。また、HPの写真がとても綺麗なので実際に見てみたいと思った」（30代女性／静岡県）、「毎年テーマが変わり何度行ってもここが一番だと思うくらい綺麗です。藤の花のイルミネーションが最高です」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
