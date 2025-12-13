金利1.25％のSBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に50万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.25％の、SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に50万円を1年間預けたら、利息はいくら？「金利1.25％の、SBJ銀行『100万円上限定期預金＜ミリオくん＞』が気になっているんですが、50万円を1年間預けた場合、利息はいくらになるでしょうか？」（匿名希望）
A. 年1.25％なら税引前6250円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約4981円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、SBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」（1年・金利1.25％）は注目度が高い商品です。メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.275％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2025年12月1日時点）。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）では、税引前で1375円、税引後ではおよそ1097円となり、約4倍の差が生じます。
1人につき開設できるのは1口座限定SBJ銀行は、韓国を代表する新韓金融グループ傘下の「新韓銀行」が全額出資する銀行です。1986年に新韓銀行の海外拠点として日本で事業を開始し、外資系銀行としては国内で2番目に金融庁の免許を取得しています。
同行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、その名の通り、預け入れできる上限額が100万円とやや低めに設定されている商品で、代わりに優遇金利が適用される点が特徴です。ただし、1人につき開設できるのは1口座と限定されています。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)