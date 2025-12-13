¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¡ª¡×àÁ°ÂåÌ¤Ê¹á¥È¥é¥Ö¥ëÏ¢È¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡Ä!¡×¡Ö¤ß¤«¤óÈ¢¤Ë¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Î²ÄÇ½À...¡×
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ?¡×
¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇúÎöÅÔ»ÔÅÁÀâM.A.D¡×¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é³°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ëÌÏÍÍ¡×¤È¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄ¹ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤¬1¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢°Ø»Ò¤âÃæ±û¤Ë3Îó¤·¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤µ¤é¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤³¤ì¡¢Àß±ÄÃæ¤Î²èÁü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÍè¤Ê¤é³«±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î2Ê¬¸å¤Î¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë³«±é»þ´Ö¤Î2Ê¬¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤¦¡ÖÇúÎöÅÔ»ÔÅÁÀâM.A.D¡×¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¤ä²ñ¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É³«ºÅÁ°¤«¤éÂçº®Íð¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«³«¾ì¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¬¡Ø¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÏ¤¹¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¤¤«¤éÁá¤¯³«¾ì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢ÅÎÀñ¤µ¤ËÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÇúÎöÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ä¡Ä¤³¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤È12»þ¤Î³«±é¤Þ¤Ç¤Ë²»¶ÁÀßÈ÷¤È¤«Æþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¤È¡¢³«±éÄ¾Á°¤Ë²»¶ÁÀßÈ÷¤µ¤¨¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â³«ËëDJ¤ÎÍ½Äê¤¬¸½¾ì¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í! ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ïº®Íð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡Ä!¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤ÊÍýÍ³¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤«¤óÈ¢¤Ë¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Î²ÄÇ½À...¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÈÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö3Ê¬¤À¤±¤Î±é¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤ËµÈÅÄ¹ë¤¬4»þ´Ö45Ê¬¡ª ¤È¤«¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãë¤ÎÉô¤Î¡Ø²Æ¤ÎËâÊªÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤â¥Õ¥ë¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¸å¤ËÀ®ÅÄÂçÃ×¤¬¹çÎ®¤·¤Æ±äÄ¹¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ë2»þ´Ö¤Û¤ÉÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£