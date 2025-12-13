¡ÖÀï½ÑÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×±óÆ£¹Ò¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·üÇ°¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×
¡¡¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢±óÆ£¹Ò¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡±óÆ£¤Ï12·î£¶Æü¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç½ªÈ×¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡££²¤«·î¿¶¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Â³¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï12Æü¡¢²ñ¸«¤Ç±óÆ£¤¬Â¼ó¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶ÚÆù¤òÄË¤á¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤È¤È¤â¤ËÉüµ¢¤Þ¤Ç¡Ö¿ô½µ´Ö¡×¤«¤«¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØAnfield Index¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥±¥¬¤ÏÀï½ÑÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤È¤¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÃæÈ×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëºòµ¨¡¢ÀÅ¤«¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£¥¬¥¯¥Ý¤ÎÉÔºß¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼Á¤Î¥±¥¬¤¬¸«½Ð¤·¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯±Æ¶Á¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢±óÆ£¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ï½ªÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤àÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤Ê¤Ï¤º¤À¡£Anfield Index¤Î¸«Êý¤Ï¤½¤ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»×¤ï¤ÌÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤È¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¾×ÆÍ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢±óÆ£¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Áá´ü¤Î´°Á´²óÉü¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢Éüµ¢¸å¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
