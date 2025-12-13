みんなが一緒に笑顔で過ごせる「インクルーシブ社会」を感じ、考えるイベントが12月13日から浜松市のアクトシティ浜松展示イベントホールで始まりました。

【写真を見る】「立位も車いすも一緒にできるって楽しい」障害あるなし関係なし！浜松でみんなが笑顔でスポーツを楽しめる「Challenge to インクルーシブ」【静岡】

今回で2回目を迎えた「Challenge to インクルーシブ in 浜松」は、年齢や性別、障害のあるなしに関係なく互いに理解を深めるイベントです。会場では、サッカーや野球、ウォーキングバスケなど、さまざまなスポーツが体験でき、誰もが同じのコートで汗を流しました。

＜参加者＞

「普段できないことを、楽しくやることができて良かった」

「シュート決められたので良かった」

「立位も車いすも一緒にできるって、非常に楽しい。初めてのスポーツって感じ」

また、アート体験や世界の料理を味わえるブースも設けられ、参加者は楽しみながら交流を深めていました。このイベントは14日も開かれます。