「ウイルソン」人気拡大中のピックルボール体験イベント初開催 20日よりニュウマン高輪で
アメリカのスポーツブランド「ウイルソン」は、今月20日から28日まで東京・ニュウマン高輪のブランドストアで、ピックルボールを気軽に体験できるイベント「Wilson TRY! PICKLEBALL」を初開催する。
【写真】美しい…金髪姿でピックルボールを楽しむ井桁弘恵
ピックルボールは、アメリカを中心に世界中で人気を集め日本でも急速に普及しているスポーツ。バドミントンコートほどの広さで行い、専用パドルと軽量プラスチックボールを使用。テニスのラリー感覚に、卓球やバドミントンのスピード感をあわせ持つため、幅広い世代に親しまれている。
イベントでは、初心者でも参加できるミニコートでのラリー体験や、ボールコントロールを楽しむDinkゲーム（ターゲットチャレンジ）を用意し、年齢や経験を問わず楽しめるコンテンツを展開。立ち寄った方がふらっと参加できる“都市型スポーツ体験”として、ウイルソンが持つスポーツギアの魅力と、ピックルボールの新しい楽しみ方を体感できる。
ウイルソンは、テニスにおける高機能ギア開発で培った技術を生かし、ピックルボールにおいてもパドル・ボール・バッグ・アクセサリーに至るまで幅広くラインナップ。さらに、日本国内でも数少ない「ピックルボール専用シューズ」 を販売するブランドとして、競技の普及とパフォーマンス向上を両面から支える。今回のイベントを皮切りに、日本市場におけるピックルボールカテゴリの拡充とカルチャー醸成の加速を目指していく。
また、今回はピックルボールを軸にスポーツ・ファッション・カルチャーを横断するライフスタイルブランド「PCKL Studio（ピーシーケーエル スタジオ）」 をパートナーに迎え、コートデザインや体験導線のディレクションを共創。ウイルソンとPCKL Studioのコラボレーションにより、洗練された空間でスポーツを“気軽に・楽しく・おしゃれに”体験できる場が誕生する。
イベント参加者には、ウイルソンオリジナルステッカー など当日だけの特典がもらえる機会もある。
●「Wilson TRY! PICKLEBALL」概要
期間：2025年12月20日（土）〜12月28日（日）
時間：正午〜後6：00
※12／21（日）、27（土）、28（日）のみ前11：00〜後6：008時
会場：ニュウマン高輪 South 2F “+Base 1”
【内容】
・ミニコートでのピックルボール ライト体験
・Dinkゲーム（ターゲットチャレンジ）
・参加者限定のオリジナルステッカープレゼント
・その他、ウイルソンオリジナルアイテムがもらえるチャンスも
