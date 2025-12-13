½÷»Ò¤ÎÄ¹¿¹ÍÚÆî¤¬2´§¡¡Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯³«Ëë
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¤ÆÃË½÷³Æ2¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬500¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇµÆÃÓ¹ÌÂÀ¡Ê·Ã¿Î²ñ¡Ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¾¾ÎÓÍ¤ÏÁ¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ÏÃË»Ò¤¬4ÏÈ¡¢½÷»Ò¤¬5ÏÈ¡£ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤é3¿Í¡¢½÷»Ò¤ÏÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é3¿Í¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬´û¤Ë³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£14Æü¤Ë1000¥á¡¼¥È¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç²ñ¸å¤ËÁ´¤Æ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£