◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 東京SG 29―15 BR東京（2025年12月13日 東京・秩父宮ラグビー場）

5季目を迎えたリーグワンが開幕し、昨季6位の東京SGが同7位のBR東京を29―15（前半7―8）で下して開幕戦を白星で飾った。

東京SGはBR東京にペナルティーゴール（PG）とトライを与えて先制を許した。0―8で迎えた前半32分、SH流大（33）のクイックスタートからパスを受けた今季新加入のPR竹内柊平（28）が力強く前進すると、最後は3季ぶり再加入のNo・8テビタ・タタフ（29）が飛び込んでトライ。その後、7―15で迎えた後半19分にはCTB尾崎泰雅（27）のロングパスを受けた兄のWTB尾崎晟也（30）がトライゾーンへ走り込んだ。さらに同23分、FLサム・ケイン主将（33）のパスを受けたNo・8ショーン・マクマーン（31）が逆転トライ。優位な流れをつかみ、同29分にはWTBチェスリン・コルビ（32）、同40分にはCTB中村亮土（34）がトライを決めて29―15で快勝した。

2022―2023シーズンまで東京SGに在籍していたNo・8タタフは、3季ぶりの再加入。この日はチーム最初のトライを決めた。「ナギー（流）さんとアイコンタクトを取った。サントリーのラグビーはやりやすい。またサンゴリアスに戻ってきてうれしい」。SHとの息の合ったプレーは、久々でも体がしっかり覚えていた。

この2年間はフランス1部ボルドーで“武者修行”。「高いレベルでやってきてよかった」とフィジカル面の成長を実感した。日本代表20キャップを持つ経験豊富な29歳。「サントリーで自分のプレーをしっかりやって、また選ばれたら…」と昨年11月以来の代表復帰も視野に入れた。