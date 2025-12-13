女優芦田愛菜（21）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に収録で出演した。仙台市のイメージを明かした。

12日の夜に収録した内容を放送。芦田が「仙台といえばサンドさん」と切り出すと伊達みきおは「いえいえ、そんなことないですよ」と謙遜した。アシスタントの東島衣里アナから「仙台イコール、サンドさん？」と尋ねられると、芦田は「私の中では」と返したが、伊達は「いやいやそんなことない」とあらためて謙遜した。富澤たけしは「前にね、旅行も来てくれた」と言うと、伊達も「友だち同士で仙台に旅に来てくれてね、その話も聞いてうれしかったな」と喜んだ。

芦田は「楽しかったし、おいしいものもたくさん食べられて」と回想。富澤から「イメージどうですか、仙台の」と問われると「仙台のイメージはサンドさん」と即答した。富澤は「やっぱり俺たちになっちゃうか」と反応した。伊達から「そのときに何食べましたか？」と聞かれると、芦田は「やっぱり牛タンをいただいて。“1日1牛タン”できるように」と語った。伊達は「本当に好きだよね〜」、富澤は「“1日1牛タン”って初めて聞きました」と驚いていた。伊達は「2、3日いて、毎日食べてたね」と振り返った。