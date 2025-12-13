お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（午後7時）に審査員として生出演。

番組冒頭、粗品は審査員紹介で「女やからおもんないとか、女のくせにおもろいとか、そういうのは一切抜きにして審査したいと思います」と語った。MCのフットボールアワー後藤輝基はすかさず「皆さん、もうピリッとするのやめてください。笑いを愛するが故の男ですから」と補足。粗品の隣の審査員席に座っていた、さらば青春の光の森田哲矢は「今からでも席変えれないですか？ 怖いんですけど」と投げかけた。

今大会は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組が決勝進出。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）、もめんと（マセキ芸能社、初）、電気ジュース（吉本興業、初）、エルフ（4年連続4度目、吉本興業）、ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）、とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）、ヤメピ（初、吉本興業）、パンツ万博（初、吉本興業）。

司会はフットボールアワー後藤輝基、同局の黒田みゆアナが担当。今年の審査員は麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ、霜降り明星の粗品の7人。