第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で５０年連続９５回目の出場となる伝統校の早大が１３日、埼玉・所沢市の所沢キャンパスで合同取材会を行った。出雲駅伝２区で９人ごぼう抜きで首位に押し上げたエース山口智規（４年）、前回の箱根駅伝５区２位で「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）、スーパールーキーの鈴木琉胤（るい）の「３本柱」をはじめ、１６人の登録メンバーが元気な姿を見せた。

花田勝彦監督（５４）は「箱根駅伝で優勝するために１年間、取り組んできました。総合優勝するためには往路で勝たなければならない。往路でどこれだけ貯金を作れるか、が大事になります」と話す。花田監督が描くレースプランで鍵となる選手のひとりが、前回前回３区３位と好走した山口竣平（２年）だ。

今季、故障ため、出雲駅伝と全日本大学駅伝ともに欠場。箱根駅伝ではメンバー入りした山口竣平は「現状、調子は４〜５割です。走れたら頑張ります」と冷静に話した。

花田監督は「彼は理想が高いので、４〜５割と言っていますが、私から見れば、調子は７〜８割、戻ってきています」と期待を込めて話した。

早大は、前回大会で４位。今季は学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）で２位、同２戦の全日本大学駅伝（１１月２日）で５位。安定した成績を続けており、３冠を達成した２０１０年度以来、１５年ぶり、史上最多タイの１４度目の箱根路制覇のチャンスもある。

今季の学生３大駅伝初戦の出雲は国学院大が快勝し、同２戦の全日本は駒大が完勝した。昨季の箱根は青学大が大会新記録で圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と、スピードを生かした爆発力がある中大が第１０２回箱根駅伝の有力な優勝候補に挙がる。「４強」に比べると、やや、選手層が薄い早大にとっては、山口竣平の復調ぶりが大きなポイントとなる。