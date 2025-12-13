¡Ú£Ô£È£Å¡¡£×¡Û¿³ºº¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÁÆÉÊ¡È·à¾ì¡É¡¡°ì¿Í¤À¤±ÇÔÂà¤·¤¿ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»Ù»ý¡õ£µÊ¬¶á¤¯¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·
¡¡½÷À·Ý¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê¸å£·»þ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿Áí¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô£±£°£´£´ÁÈ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£¸ÁÈ¤¬Âè£¹Âå½÷²¦¤È¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±²óÀï¤Ç¿³ºº°÷£·¿Í¤Î¤¦¤Á£¶¿Í¤¬¡¢¤â¤á¤ó¤È¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤À¤±¤¬¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ò»Ù»ý¡£
¡¡ÍýÍ³¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ£³Ê¬°Ê¾å¤â»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï£Í£Ã¤Î¸åÆ£µ±´ð¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈÀ©»ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë£²Ê¬¤Û¤ÉÏÃÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÆÉÊÌÜÅª¤Ç¸«¤Æ¤ë¤±¤ÉÁÆÉÊ¿Ä¿©¤Ã¤Æ¤ë¤·¸À¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤ï¤«¤ë¤±¤É¤Ê¤²¤§¡¼¾Ð¾Ð¡×¡ÖÏÃ¤Ê¤²¡¼¤è¡¡¤µ¤Ã¤µ¤È¼¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¿³ºº¡¢£ù£ô£ö»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡Á³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÆÉÊ¤¬°ìÈÖ»Å»ö¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£