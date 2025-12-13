ÆÈ¿È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ö½÷À¤Ë¶½Ì£Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÎ¨Ä¾²óÅú¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡Î¦¾å½½¼ï¶¥µ»¤Î¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£²ºÐ¤Ç¸½ºßÆÈ¿È¤ÎÉð°æ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Éð°æ¤µ¤ó½÷À¤Ë¶½Ì£Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÌµ¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯ÈÝÄê¡£¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÀê¤¤¤·¤Æ¤â¤í¤¿¤éÇ¯Ëö¤«¤éºÆÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ±¿µ¤¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤·¤Ê¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö±¿µ¤¤Ï¹ÔÆ°¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¤Í¤ó¡ª¡¡¤ß¤È¤±¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÃË¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê½÷À¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉð°æ¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¡×¡Ö¤´½Ëµ·Á÷¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£