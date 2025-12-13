女性芸人の日本一を決める「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」が１３日、日本テレビ系で生放送され、初めて審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が７人の審査員の中で唯一別のコンビに投票した。

過去最多の総エントリー数１０４４組から決勝に勝ち上がった８組が９代目女王の座を争う同番組。Ａ、Ｂブロックに４組ずつ分かれ、各ブロック１ネタ終えるごとに暫定１位を決定する勝ち残りノックアウト方式。

Ａブロック１組目の「もめんと」と２組目の「電気ジュース」への投票では漫才を披露した「電気ジュース」に投票。電気ジュースに投票したのは審査員７人の内粗品だけだった。

粗品は「ちょっと長くしゃべっていいですか？」と言いながら、「『もめんと』ウケすぎ、異質な会場でした」「難しいことやってる」などと厳しく審査。

「電気ジュース」については「センスのいいフレーズは飛び出してる」とほめつつ「ただ、つっこみがつなたいつっこみとして伝わってしまう」と突っ込みワードを指摘。隣の審査員席に座ってるさらば青春の光の森田哲矢から「黙ってくれよもう」と突っ込みを受けた。