巨人の阿部慎之助監督（46）が13日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。日本ハムからFA宣言し、巨人加入が決まった松本剛外野手（32）の獲得に動いた決め手について「一番は人間性」と明かした。

進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から松本について聞かれると「やっぱり…守備の面、走塁の面。打つほうも（今季は）あまり成績が良くなかったみたいなんですけど」とした上で「一番は人間性を見て。次世代のジャイアンツを背負っていくベテランになってほしいっていうのもあって獲得調査していただいたんですけども。あとは外野の守備ですかね。守備で細かいミスがうちが多すぎたので、センターを1年間守れる選手っていうね…っていうのを希望して僕は動いていただきましたけど」と語った。

帝京から2011年ドラフト2位で日本ハム入りした松本は2022年に打率.347（395打数137安打）でパ・リーグ首位打者のタイトルを獲得。今季は66試合に出場して打率.188（160打数30安打）、0本塁打、7打点という打撃成績だった。