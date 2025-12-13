J2富山は12日、公式サイトでMF椎名伸志選手と来季の契約に合意したことを発表しました。

椎名選手は、富山で11シーズン所属する34歳のベテランのミッドフィルダー。今季終盤にはボランチとして4試合連続でスタメンに復帰し、J3降格の危機にひんするチームを救う活躍を見せました。特に最終節の秋田戦では、後半44分に3点目となる貴重な得点を決め、チームの劇的なJ2残留に貢献しました。

椎名選手も契約更新に併せてコメントを発表。「来シーズンもこのエンブレムを胸に戦える事を嬉しく思います。昨シーズン終盤に作っていただいた最高の雰囲気。特に甲府戦、秋田戦で見たゴール裏の光景は込み上げてくるものがありました。皆さんと共に戦えば乗り越えられないものはないと感じさせてくれます。来シーズンはシーズン移行に伴い特別なシーズンとなります。これまで偉大な先輩方が残してくれた大切なもの、クラブが大事にしてきたことを自分自身がピッチの上で表現していきたいと思います。カターレ富山と共に大きく成長できるように頑張ります。よろしくお願いします」と意気込みをつづりました。

また富山は同日に今季チームトップタイのリーグ戦3得点を記録したFW吉平翼選手とも契約更新を発表しており、9日には安達亮監督の来季続投を発表しています。