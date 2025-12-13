人を軽蔑したり見下したりして、自分が優位に立とうとする女子っていますよね。でもそんなことをしても尊敬されることはなく、むしろ自分の価値をどんどん下げているだけ。それに気づくには、誰かがビシッと指摘する必要があるようで？ 今回は、人の容姿を「なんか憐れですよね」とバカにする女子が会社の先輩に撃退された話をご紹介いたします。

容姿をバカにする同級生

「お弁当屋さんで働いているのですが、高校時代の同級生がたまたまお客さんとして来店しました。彼女は昔から意地悪な子だったから『最悪だ……』と思いながらも、ほかのお客さんの対応をしていました。

すると彼女は、一緒に来ていた会社の先輩に『なんか憐れですよね』『彼女、高校時代の同級生なんです』『昔から太ってたけど、今はさらに倍って感じで』『大学にも行かずに、高校のときにバイトしてたお弁当屋に就職してああやって汗だらけになって働いているんですよ』と私の悪口を言っていたんです。

彼女とは卒業以来会っていなかったので、私が高校時代のバイト先だったお弁当屋に就職したことは、誰かから聞いたのでしょうね。それにしても、大人になった今も容姿をバカにするなんて、まったく変わってないんだな、とあきれました。とはいえ一応お客さんだからぐっと我慢してたのですが、彼女の先輩が『あなたそれ本気で思ってるの？』『人をバカにしないといけないくらい自分に自信がないのね』『真面目で一生懸命働く人を見下すのは恥ずかしいからやめなさい』と一蹴してくれたんです。

その言葉を聞いて、思わず涙が出そうになりました。彼女は顔を真っ赤にして帰って行ったけど、その先輩は店の常連になってくれましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 人の見た目を揶揄って見下すのは、最低な行為ですよね。憐れなのはどっちなのか、自分の発言を振り返ればすぐにわかることでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。