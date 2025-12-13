ルーニー氏、少年時代に刑務所にいる人物へ手紙を送っていたと告白「彼も返事をくれた」
元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が少年時代、刑務所にいる選手と手紙のやり取りをしていたと告白した。イギリス『BBC』が伝えている。
ルーニー氏はエバートンのアカデミーで育ち、2002年に16歳でトップチームデビュー。その後、マンチェスター・ユナイテッドへとステップアップしていった。
最新のポッドキャストで語ったところによると、少年時代のアイドルはエバートンで活躍した元スコットランド代表FWダンカン・ファーガソン氏だったという。
しかし、10歳だった1995年、ファーガソン氏は前所属レンジャーズの試合中に相手チームの選手に頭突きをした罪で、44日間の懲役刑に服した。
ルーニー氏は当時を次のように振り返っている。
「僕はエバートンを応援する少年だったので、刑務所にいる彼に手紙を書いていた。すると、彼も返事をくれたんだ」
「どれだけ彼が大好きだったか、ただ伝えていただけだよ。彼は『ありがとう、本当に嬉しい』と言ってくれた。刑務所にいると、どんなことでも受け入れてしまうものなんだろうね」
それから数年後、エバートンのトップチームに上がったルーニー氏は、ファーガソン氏と一緒にプレーするようになった。
「ようやく彼と対面した時、手紙を書いていたのが僕だと伝えたんだけど、それは本当に現実とは思えない感覚だったね」
また、ルーニー氏は「僕は運転できる年齢じゃなかったから、彼が練習後に家まで送ってくれたんだ。家族はみんなエバートンの大ファンで、彼が家の前に車を停めると、父は窓から身を乗り出していたよ」と、同僚時代のエピソードも明かした。
