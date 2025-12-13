¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬Îý½¬Ãå¤«¤é°áÁõ¤Ø°ì½Ö¤ÇÊÑ¿È¡ª¡Ö¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥¹¥¨¥â¤¤¡×¡Ö½ã¥¯¥ì°áÁõ¤À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡×
¢£¹â¶¶¤ÈÊ÷´ß¤â¡Ö½ã°¦¤Î¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×°áÁõ»Ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬Îý½¬Ãå¤«¤é¡Ö½ã¥¯¥ì¡×°áÁõ¤ØÊÑ¿È¤Û¤«①～③
¾®ÅèÍÛºÚ¤¬Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤È¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È¤ÎÊÑ¿ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Îý½¬Ãå»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤À3¿Í¡£1¿Í¤º¤Ä¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤Æ¤»ー¤Î¤ÇÏÓ¤ò¤ª¤í¤¹¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»ç¤Î¥¢¥·¥á¥ï¥ó¥Ô¤ËÈ±·¿¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿°áÁõ»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
3¿Í¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥¹¥¨¥â¤¤¡×¡Ö½ã¥¯¥ì°áÁõ¤À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ç3¿Í¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤È¡Ö½ã°¦¤Î¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ÈÊ÷´ß¤â¡Ö½ã°¦¤Î¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×°áÁõ»Ñ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£