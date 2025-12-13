鎮西高は日鉄堺BZに敗戦 SV勢が順当にベスト8へ【天皇杯2025】

13日（土）、令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド3回戦が行われた。

2回戦でV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の長野GaRonsに勝利した大阪産業大学はSV.LEAGUE MEN（SVリーグリーグ男子）初代王者のサントリーサンバーズ大阪と対戦。主力を温存したサントリーだったがしっかりとストレート勝利を収めた。

3回戦から登場したウルフドッグス名古屋は、2回戦で京都産業大学をフルセットの末下したVリーグ男子のレーヴィス栃木と対戦し。SVリーグ勢の力を見せてストレートでの勝利となった。

Vリーグ男子のヴィアティン三重を敗り3回戦へと駒を進めていた鎮西高校は、SVリーグ男子の日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。注目の一戦となったこの試合、第1・2セットは食らいついた鎮西高校だったが、日鉄堺BZが意地を見せストレートで勝利した。

SVリーグ男子の所属チーム同士の一戦となったヴォレアス北海道 vs VC長野トライデンツのカードはフルセットまでもつれ込む展開に。最後はヴォレアスが振り切り、準々決勝へと進んだ。

また、東レアローズ静岡、ジェイテクトSTINGS愛知、東京グレートベアーズ（東京・SV）はそれぞれストレートで勝利し、あす14日（日）に行われる準々決勝へと駒を進める形となった。

天皇杯3回戦の試合結果、準々決勝組み合わせは以下の通り。

■天皇杯3回戦結果

サントリーサンバーズ大阪（大阪・SV） 3－0 大阪産業大学（大阪・大学）

VC長野トライデンツ（長野・SV） 2－3 ヴォレアス北海道（北海道・SV）

広島サンダーズ（広島・SV） 3－0 近畿大学（大阪・大学）

東京グレートベアーズ（東京・SV）3－0 福岡大学（福岡・大学）

ウルフドッグス名古屋（名古屋・SV） 3－0 レーヴィス栃木（栃木・V）

日本製鉄堺ブレイザーズ（大阪・SV） 3－0 鎮西高等学校（熊本・高校）

東レアローズ静岡（静岡・SV） 3－0 アイシンティルマーレ碧南（愛知・V）

ジェイテクトSTINGS愛知（愛知・SV） 3－0 福山平成大学（広島・大学）

■天皇杯準々決勝組み合わせ

サントリーサンバーズ大阪（大阪・SV）vsヴォレアス北海道（北海道・SV）

広島サンダーズ（広島・SV）vs東京グレートベアーズ（東京・SV）

ウルフドッグス名古屋（名古屋・SV）vs日本製鉄堺ブレイザーズ（大阪・SV）

東レアローズ静岡（静岡・SV）vsジェイテクトSTINGS愛知（愛知・SV）