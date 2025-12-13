ベスト8が決定！ 残すはSV勢のみに【皇后杯2025】

13日（土）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド3回戦が行われた。

3回戦に進出した16チームのうちV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）に所属する信州ブリリアントアリーズは大阪マーヴェラスにストレート負け、ブレス浜松もNECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）にストレートで敗れ、SV勢以外のクラブは姿を消すこととなった。

3回戦から出場したヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）は岡山シーガルズ（岡山・SV）に2セットを連取されるも、そこから逆転でフルセット勝利を収めた。

皇后杯3回戦の試合結果、準々決勝組み合わせは以下の通り。

■皇后杯3回戦結果

大阪マーヴェラス（大阪・SV） 3－0 ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ（長野・V）

Astemoリヴァーレ茨城（茨城・SV） 0－3 クインシーズ刈谷（愛知・SV）

埼玉上尾メディックス（埼玉・SV） 3－1 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ（富山・SV）

デンソーエアリービーズ（愛知・SV） 3－0 アランマーレ山形（山形・SV）

SAGA久光スプリングス（佐賀・SV） 3－1 群馬グリーンウイングス（群馬・SV）

ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV） 3－2 岡山シーガルズ（岡山・SV）

東レアローズ滋賀（滋賀・SV） 0－3 PFUブルーキャッツ石川かほく（石川・SV）

NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV） 3－0 ブレス浜松（静岡・V）

■皇后杯準々決勝組み合わせ

大阪マーヴェラス（大阪・SV）vsクインシーズ刈谷（愛知・SV）

埼玉上尾メディックス（埼玉・SV）vsデンソーエアリービーズ（愛知・SV）

SAGA久光スプリングス（佐賀・SV）vsヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）

NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）vsPFUブルーキャッツ石川かほく（石川・SV）