◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 東京SG 29―15 BR東京（2025年12月13日 東京・秩父宮ラグビー場）

5季目を迎えたリーグワンが開幕し、昨季6位の東京SGが同7位のBR東京を29―15（前半7―8）で下して開幕戦を白星で飾った。

東京SGはBR東京にペナルティーゴール（PG）とトライを与えて先制を許した。0―8で迎えた前半32分、SH流大（33）のクイックスタートからパスを受けた今季新加入のPR竹内柊平（28）が力強く前進すると、最後は3季ぶり再加入のNo・8テビタ・タタフ（29）が飛び込んでトライ。その後、7―15で迎えた後半19分にはCTB尾崎泰雅（27）のロングパスを受けた兄のWTB尾崎晟也（30）がトライゾーンへ走り込んだ。さらに同23分、FLサム・ケイン主将（33）のパスを受けたNo・8ショーン・マクマーン（31）が逆転トライ。優位な流れをつかみ、同29分にはWTBチェスリン・コルビ（32）、同40分にはCTB中村亮土（34）がトライを決めて29―15で快勝した。

日本代表でも活躍するPR竹内は、さらなる強さを求めて浦安から移籍。チーム合流時から「練習がハードで、勝つことに対しての執念が全員すごい。そこが強豪チームたるゆえん」と充実感を示していた。この日は、持ち味であるフィジカルの強さを発揮して前半32分のトライに貢献。「ガツガツ行くのが僕の強みなので前面に出していこうと意識した」。チームが掲げる“アグレッシブ・アタッキング・ラグビー”を最初の試合で体現して見せ「アタックになるとスイッチが入る。めちゃくちゃ楽しいです」と笑った。

新天地での初陣を前に「うずうずしている。サントリーの竹内として自分のラグビーを見せられるのがワクワクしている」と気持ちを高めていた28歳。サントリーデビューを白星で飾り「勝ったうれしさと、すごい緊張もしていたので半分ホッとした感じです」と心境を述べた。