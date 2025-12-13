ノルウェー・オスロで会見するノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏/Leonhard Foeger/Reuters

（CNN）ベネズエラの野党指導者でノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏を同国から救出した米特殊部隊の退役軍人が、マチャド氏に対しベネズエラへ帰国しないよう懇願した。約16時間に及んだ危険な救出作戦は、その大半が真夜中の荒れた海で遂行された。

「我々がこれまでに行った中で今回の作戦は、圧倒的に困難かつ最も注目を集め、最も慎重を期した作戦だった」。グレイ・ブル・レスキュー財団の創設者、ブライアン・スターン氏は12日、CNNの取材に対してそう語った。

これに先立つオンライン記者会見でスターン氏が明らかにしたところによれば、マチャド氏はベネズエラ沿岸から出航した船に乗り込み、海上の集合場所へ向かった。そこで同氏は、別の船で待っていたスターン氏と出会った。

マチャド氏は9日の夜までに2隻目の船に乗り込んでいた。その後別の場所へ運ばれた。

夜間の海上航海は長時間にわたり、寒い天候の中、緊張感に満ちていた。そしてマチャド氏の知名度の高さが航海を一段と困難にもした。

スターン氏によると、ベネズエラとキューバの情報機関全体、さらにロシア情報機関の一部も数カ月にわたってマチャド氏を探していた。とりわけその週はノーベル賞の授賞式という重大イベントがあり、作戦はこれまでにも増して極めて危険なものになったという。

スターン氏はCNNに対し、自身のチームはこれまで800件の救出作戦を実施し、8000人以上を救助してきたが、「ウィキペディアにページを持つ人物を対象にしたのは初めてだ」と語った。

スターン氏は以前、記者団に対し、船が10日の早朝に岸に到着したと説明していた。そこからマチャド氏はノルウェー行きの飛行機に搭乗。ノルウェーではノーベル平和賞の授賞式典が行われ、2年ぶりに娘とも会う予定だった。

CNNが確認したフライト追跡データによると、マチャド氏がオスロ到着に利用した飛行機は、ベネズエラ近海のキュラソー島を10日の朝に離陸し、メーン州バンゴーに立ち寄った後、ノルウェーに向かった。キュラソーの利益を代表する在ベネズエラ・オランダ大使館は、マチャド氏の脱出への関与を否定している。

マチャド氏は、娘が代理で受賞したノーベル平和賞授賞式のわずか数時間後にオスロに到着した。オスロのグランドホテルのバルコニーから、歓声を上げる支持者たちに手を振ったマチャド氏はこの後、いつか解放された国に戻れることを願う多くのベネズエラ人に会ったと語った。

マチャド氏にとって、これはほぼ1年ぶりの公の場への登場となった。昨年の大統領選挙の結果が物議を醸した後、ベネズエラ政府が反対派の弾圧に乗り出したことで同氏は身を隠した。その後は今年1月、マドゥロ大統領の就任式に抗議するデモで一時的に姿を現しただけだった。

マチャド氏のチームは12日、救出作戦に関するコメントを拒否。CNNの取材に対し、グレイ・ブル救助隊の関与の有無について確認を控えた。

マチャド氏は以前、記者団に対し、米国政府からの支援を受けていると述べていたものの、関係者に危険が及ぶ恐れを理由に詳細は明らかにしていなかった。

スターン氏は当初、今回の作戦について、匿名の寄付者によって資金提供されていると説明。自身の知る限り、米国政府の支援は受けていないとしていた。

しかし、12日に行われたオンライン記者会見では、自身のチームが海上にいるのを知らせるため、米軍と連絡を取っていたことを認めた。麻薬密輸船とされる船舶に対する米軍の作戦がカリブ海で進行中だったため、自分が標的にされることを避けたかったからだと述べた。

スターン氏によると米軍はこちらの活動範囲や集合場所のいくつかを把握していた。それでも救出作戦の目的をこちらから明らかにしたのは「最後の最後」の段階だったという。

自らのチームでマチャド氏のベネズエラ帰国を支援するつもりがあるかと問われると、スターン氏は、マチャド氏に帰国はしないよう助言したと明らかにした。共に船に乗っていた際、そのことについて議論し、「帰国しないよう懇願した」という。

「彼女（マチャド氏）は真のヒーローであり、私にとっては尊敬の対象だ。彼女を危険な場所に送り込めば逮捕や殺害、拷問、どんな目に遭うか分からない。それは絶対にしたくない。しかし我々同様、彼女もリーダーであり、国民のためにそこにいることを望んでいる」。そうスターン氏は述べた。