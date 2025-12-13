発表の際にも多くのグループから手が挙がる活発な授業となった＝１３日、横浜市立南高校付属中学校

東日本大震災と東京電力福島第１原発事故の被害や復興を考えてもらおうと、横浜市立南高校付属中学校（同市港南区）で１３日、復興庁が出前授業を実施した。同庁による神奈川県内での出前授業は初。震災後に生まれた中学２年生約１６０人が耳を傾け、震災を自分事として捉えるとともに、大災害への備えなどについて意見交換した。

授業では東日本大震災の概要を同庁の岡野正明企画官が「観測史上国内最大規模の地震」と説明。「太平洋沿岸の広い範囲で津波による浸水が発生し、地域によっては最短で１５分のうちに津波が到達した」と発生当時の深刻な状況を振り返った。

東電の原発事故にも「停電によって原子炉を冷却する機能が失われたことが原因だった」と触れ、震災当時を知らない生徒たちのために専門的な内容をかみ砕きながら解説。福島県から埼玉県付近まで避難した被災者の事例などを紹介しながら、放射線の影響の大きさや広がりも説明した。

震災から１４年が経過した現在の状況も言及。「福島の空間線量率は、ニューヨークをはじめとする世界の都市と比べても同程度の水準になっている」と強調した。福島で生産される農林水産物には「基準値を超える放射性物質が検出されることはほとんどない」と話し、生徒は理解を深めた。