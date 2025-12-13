大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の合同公開練習が１３日に都内のホテルで行われ、ＲＩＺＩＮフライ級王座戦に臨む扇久保博正（３８）が、対戦する元谷友貴（３６）と健闘を誓い合った。

この日、１分３０秒のシャドーを披露した扇久保は「ＲＩＺＩＮ ＷＯＲＬＤ ＧＰ フライ級トーナメント」決勝も兼ねた試合に向けて「１回戦、２回戦の相手より元谷選手の方が強いと思っているので、今、気を引き締めて作っています」と意気込む。ＲＩＺＩＮでの初戴冠を目指すが「お互い今までベルトを巻いていないので。必ずどっちかが巻く試合になるので。想像すると、戦う身なんですけど…感慨深いものがあると思います」と話した。

さらに対戦相手に視線を送り「元谷選手と決勝で、ベルトを戦えるっていうことがうれしいです。元谷君、決勝まで来てくれてありがとう。あと少しケガなく、当日お互いのために家族のために、すべて出して戦いましょう。よろしく」とメッセージを送った。

対する元谷は観客にカードを配布するファンサービスを行った後、シャドーで軽快な動きを披露だ。試合に向けて「１０周年の舞台に立てることがうれしいなと思います。ワクワクしています。すごい楽しみです」と冷静に話していた。