¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà»î¹ç¡Ê£Ö£Ó¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¡ÖÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¤Î·è¾¡Àï¡Ê£±£´Æü¡¢·§ËÜ¡Ë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Ãª¶¶¤Ï·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£°úÂà¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë»Ä¤ê£²£²Æü¡¢°úÂà»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê£µ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤è¤ê£±»î¹ç£±»î¹ç¤òÂç»ö¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯£±¡¦£´¤Ï¡¢ÁýÀÊÊ¬¤ò´Þ¤àÁ´ÀÊ¼ï¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡£¥¥ã¥ê¥¢£²£¶Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÈá´ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Î·Ê¿§¤¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¡Ê¤ËºÇ¸å¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¡Ë¤¬£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î¤Î¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤¬Ãª¶¶¹°»ê¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖÄ¶Ëþ°÷¤ÎÃª¶¶¥³¡¼¥ë¡©¡¡¥ä¥Ð¤¤¤Í¡¢¤°¤Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¥ª¥«¥À¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢£²£°£±£°Ç¯Âå¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿Íµ¤ºÆ¶½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²«¶â¥«¡¼¥É¤À¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²£°£±£²Ç¯£²·î¤È£¶·î¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î»þÂå¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤¤¤Þ¥ª¥«¥À¤Ï£Á£Å£×¤Ç¥Ò¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦Íè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¢¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»þÂå¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃª¶¶¤ò¡Ê¸«¤»¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯´Ö¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÂåÌ¾»ì¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·§ËÜ»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤¯¤Þ¤â¤ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡×ÈëÌ©¤ÎÃÏ²¼¼¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÍÜÀ®µ¡´Ø¡Ö¤¯¤Þ¤Î·ê¡×½Ð¿È¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¦²Ð¤Î¹ñ¤¯¤Þ¤â¤È¥Þ¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤¯¤Þ¤â¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°Û¿§¤Î¶¥±é¤â¼Â¸½¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÏÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£