長濱ねる、スポーツウェアから美脚スラリ「神スタイル」「爽やかで素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/13】女優の長濱ねるが12月12日、自身のInstagramを更新。ランニングウェアでカジュアルなスタイルを披露し、話題が集まっている。
【写真】27歳元坂道「神」スポーツウェアから美脚スラリ
長濱は都内で行われた「HOKA Shibuya オープニングセレモニー」に出席した際のオフショットを投稿。白い服に茶色のタイツを合わせ、美しい脚が際立つスポーツウェア姿を公開した。
この投稿に「脚綺麗」「スポーツウェア似合う」「神スタイル」「爽やかで素敵」「可愛い」などと反響が寄せられている。HOKAは2009年にフランスで誕生したフットウェアブランド。現在はアメリカを拠点とし、ウォーキングやフィットネス、アウトドアなどに対応するパフォーマンスフットウェアを主に展開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
