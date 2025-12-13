おしゃれも防寒も叶う「優秀ファッション小物」→【ユニクロ】に1,000円台で売ってた！

寒い日は外に出るのが辛い……。少しでも気分を上げたいなら、おしゃれも防寒も叶いそうなファッション小物を取り入れてみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは【ユニクロ】から登場した1,000円台のアイテム。ヒートテック素材が使われており、寒さが厳しい日に活躍の予感。今回は、デイリーに使えるマフラーとビーニーをピックアップしました。

きれいめにもカジュアルにも◎ 大人っぽマフラー

【ユニクロ】「ヒートテックライニングパデッドマフラー」\1,990（税込）

シンプルなデザインで合わせやすく、ふわっと感のあるパデッドマフラー。首にあたる内側はヒートテックのフリース素材が使われており、公式サイトによると「肌あたりがよく、暖かい」とのこと。洗濯機洗いできるので、お手入れ楽ちんなのも嬉しいポイント。ポケッタブル仕様でコンパクトに折りたためて、持ち運びにも便利です。グレー・ブラック・ネイビーという、大人に似合う上品な3色展開。

コーデのアクセントになる！ リブビーニー

【ユニクロ】「ヒートテックリブビーニー」\1,500（税込）

なんだか物足りない……と感じるカジュアルコーデにぴったりなのが、プラスワンしやすいビーニー。吸湿発熱性のあるヒートテック素材が使われているため、暖かくかぶれそうです。ベージュ・グレーに加え、コーデに差し色が欲しいときに便利なブルー・グリーンもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M