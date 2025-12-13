真心ブラザーズが、恒例行事ともなっている10人編成バンドMB’ｓによるワンマンライブ＜テナシャス＞の開催を発表した。

「まだまだ粘り強くやってます！」というメッセージを込めたライブタイトル。2026年は結成＆デビュー36年目、益々タフでいぶし銀なパフォーマンスをお届けするという。

なお真心ブラザーズの会員サイトでは、12月13日21時よりチケット先行予約受付がスタートする。

◾️ワンマンライブ＜テナシャス＞ 2026年4月18日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場16:45 / 開演17:30 ▼チケット

・真心ブラザーズの会員サイト

受付期間：12月13日（土）21:00〜12月28日（日）23:59

一般発売：2026年2月7日（土）10:00

◾️ライブツアー＜have a nice TRIP!＞ 2025年12月14日（日）熊本・B.9 V1

開場16:00 / 開演16:30 2025年12月19日（金）京都・磔磔

開場18:30 / 開演19:00 2025年12月21日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場16:30 / 開演17:00 2026年1月11日（日）宮城・仙台 Rensa

開場16:30 / 開演17:00 2026年1月17日（土）北海道・札幌PENNY LANE24

開場17:00 / 開演17:30 2026年1月24日（土）広島・LIVE VANQUISH

開場17:00 / 開演17:30 2026年1月25日（日）香川・高松 festhalle

開場16:00 / 開演16:30 2026年1月31日（土）大阪・なんばHatch

開場17:15 / 開演18:00 2026年2月7日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI

開場16:45 / 開演17:30