真心ブラザーズ、10人編成バンドMB’ｓによるワンマンライブ＜テナシャス＞開催決定
真心ブラザーズが、恒例行事ともなっている10人編成バンドMB’ｓによるワンマンライブ＜テナシャス＞の開催を発表した。
「まだまだ粘り強くやってます！」というメッセージを込めたライブタイトル。2026年は結成＆デビュー36年目、益々タフでいぶし銀なパフォーマンスをお届けするという。
なお真心ブラザーズの会員サイトでは、12月13日21時よりチケット先行予約受付がスタートする。
◾️ワンマンライブ＜テナシャス＞
2026年4月18日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA
開場16:45 / 開演17:30
▼チケット
・真心ブラザーズの会員サイト
受付期間：12月13日（土）21:00〜12月28日（日）23:59
一般発売：2026年2月7日（土）10:00
◾️ライブツアー＜have a nice TRIP!＞
2025年12月14日（日）熊本・B.9 V1
開場16:00 / 開演16:30
2025年12月19日（金）京都・磔磔
開場18:30 / 開演19:00
2025年12月21日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場16:30 / 開演17:00
2026年1月11日（日）宮城・仙台 Rensa
開場16:30 / 開演17:00
2026年1月17日（土）北海道・札幌PENNY LANE24
開場17:00 / 開演17:30
2026年1月24日（土）広島・LIVE VANQUISH
開場17:00 / 開演17:30
2026年1月25日（日）香川・高松 festhalle
開場16:00 / 開演16:30
2026年1月31日（土）大阪・なんばHatch
開場17:15 / 開演18:00
2026年2月7日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI
開場16:45 / 開演17:30
