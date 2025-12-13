¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹âÂæ¤ØÈòÆñ¡¡¹âÃÎ¤ÇÄÅÇÈ·±Îý¡¢»²²Ã³ÈÂçÁÀ¤¤
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈÈï³²¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Ç13Æü¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹âÂæ¤ÇÈòÆñ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤ÇÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÄÅÇÈÈòÆñ¥¿¥ï¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È·±Îý¤òÆ±»þ³«ºÅ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤òÁý¤ä¤·¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤äÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¹âÃÎÂç¤¬»Ô¤ËÄó°Æ¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£¹âÃÎÂç¤ÎÂçÄÐÃÎ»Ë¶µ¼ø¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ËÉºÒÏÀ¡Ë¤Ï¡ÖËÉºÒ¤À¤±¤Ë¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÍè·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡£